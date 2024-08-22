شكرا لقرائتكم خبر عن الصورة الصحفية والعنف فى رسالة ماجستير بإعلام القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت كلية الإعلام جامعة القاهرة، رسالة ماجستير بعنوان علاقة التعرض للمحتوى العنيف بالصور الصحفية في الصحف الإلكترونية المصرية.. باتجاهات الجمهور نحو العنف للباحثة امل يحى الجابى.

ضمت لجنة المناقشة الدكتور شريف درويش اللبان أستاذ ورئيس قسم الصحافة وتكنولوجيا الاتصال بكلية الإعلام جامعة القاهرة رئيسا ومشرفا والدكتورة أسماء أبو زيد أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة متاقشا والكاتب الصحفي الدكتور محمد ثروت عضوا مناقشا.

تضمنت الرسالة مقدمة فصلا منهجيا وفصلا عن مفهوم الصورة الصحفية وتاريخها منذ القرن الثامن عشر. وتطورها من الرسم على الحفر إلى اختراع الصندوق الخشبى والغرفة المظلمة والصورة الشمسية وحتى عصر الهيلوغرام والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أخلاقيات نشر الصورة الصحفية.

وتضمنت العينة البحثية 400 مبحوثا، تطبيقا على موقعى الخليج 365 و بوابة الأهرام، والصور التى نشرت خلال زلزالى سوريا وتركيا وأحداث غزة بالإضافة إلى نتائج الدراسة التحليلية وتحليل مضمون العينة البحثية.



