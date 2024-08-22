الحشيمي بحث مع مولوي في استثناءات البناء ومعقبي المعاملات في النافعة وقضايا سياسية

التقى النائب بلال الحشيمي، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه في وزارة الداخلية، حيث ناقشا عددًا من القضايا التي تهم المواطن بشكل مباشر.
وكان من أبرز المواضيع التي تناولها الجانبان مسألة استثناءات البناء، و"التي أصبحت من الضرورات الملحة للمواطنين في البقاع، بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الإيجارات"، وقد أكّد الوزير مولوي أنّه "بصدد إنهاء هذا المشروع وعرضه على الجهات المسؤولة".
كما ناقش الجانبان موضوع معقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) الذي يبلغ عددهم بحدود 1500 معقب وضرورة تنظيم وضعهم الحالي.
وفي إطار الحديث عن الوضع الأمني في البقاع، تطرق الحشيمي ومولوي إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي يتعرض لها البقاع ، بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا السياسية الأخرى.
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