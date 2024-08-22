حجار: الدفع للمستفيدين من برنامجَي أمان ودعم الأسر الأكثر فقرًا سينتظم بين 15 و30 أيلول

كشف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، أنّ الوزارة قامت بزيارة 75 ألف عائلة مستفيدة من برنامج أمان، كما زارت 17 ألف عائلة أخرى، مؤكدًا أنّ وزارة الشؤون ليس لديها معلومات المستفيدين من البرنامج ولم تطلب ذلك.

ولفت، في مؤتمر صحفي، إلى أنّ مشروع برنامج أمان نديره لأنن نؤمن بأن الناس يجب أن يصل لها حقّها، موضحًا أنّ سبب التأخير في مشروع برنامج أمان هو البيروقراطية.

وذكر حجار "أنني أعد اللبنانيين الذين هم في مشروع برنامج أمان بعودة عجلة الدفع"، معلنًا أنّ الدفع للمستفيدين من برنامجَي أمان ودعم الأسر الأكثر فقرًا سينتظم بين 15 و30 أيلول.