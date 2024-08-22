بقايا إعصار «إرنستو» تثير تحذيرات من الأمطار في اسكتلندا

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة تحذيراً باللون الأصفر للطقس في اسكتلندا، اليوم الخميس، حيث تجلب بقايا إعصار إرنستو رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة.

وقال المكتب إن هناك تحذيراً من هطول أمطار في جميع أنحاء غرب اسكتلندا، مع توقعات بهطول أمطار تزيد عن 100 ملم (4 بوصات) في المناطق المرتفعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن ناحية أخرى، صدر تحذير من هبوب الرياح على أجزاء من شمال ويلز وشمال إنجلترا وجنوب اسكتلندا، مع توقعات بهبوب رياح تصل سرعتها إلى 60 ميلاً (97 كيلومتراً) في الساعة.

وجلب إعصار إرنستو رياحاً خطيرة وأمطاراً غزيرة إلى برمودا الأسبوع الماضي، مما أدى إلى غمر المناطق المنخفضة من الأراضي البريطانية.

ومن المرجح أن تؤدي الظروف الجوية اليوم الخميس إلى تعطيل النقل عبر الأجزاء الشمالية من المملكة المتحدة، بما في ذلك خدمات السكك الحديدية والعبارات.