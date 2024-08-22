إنقاذ طاقم السفينة اليونانية "سونيون" بعد استهدافها في البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أنقذت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي من إنقاذ طاقم السفينة اليونانية "سونيون"، في أعقاب تعرضها لهجوم في البحر الأحمر.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن شركة "أمبري" للأمن البحري أنها رصدت حريقا على سطح البحر على بعد 58 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن، يعتقد أنه مرتبط بتدمير زورق مسير، مشيرة إلى أنه "كانت هناك سفن معادية مأهولة ومسيرة تعمل في المنطقة".

من جانبها، أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية، وقوع انفجارين قرب سفينة تجارية على بعد 57 ميلاً بحريًا جنوب مدينة عدن، مؤكدة أن طاقم السفينة لم يتعرض لأي أضرار بشرية جراء الانفجارين، فيما لم ترد معلومات حتى الآن عن طبيعة الانفجارين أو الجهة المسؤولة عنهما.

تدمير زورق مسيّر تابع لجماعة "أنصار الله"

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي، يوم السبت الماضي، تدمير زورق مسيّر تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر الأحمر قبالة محافظة الحُديدة، غربي اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، إن "الزورق الذي استُهدف خلال الساعات الـ24 الماضية، شكل تهديدا واضحا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأوضحت أن هذا الإجراء اتُخذ لـ"حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن".

وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، في وقت سابق، أن عمليات الجماعة "مستمرة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد كمّاً وكيفاً"، وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.