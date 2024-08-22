اشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الى أن "أوكرانيا حاولت ضرب المحطة النووية في مدينة كورسك، في وقت تشن قوات كييف هجوما واسعا على المنطقة منذ أكثر من أسبوعين".
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء حكومته وحكام المناطق المحاذية لأوكرانيا نقله التلفزيون الروسي، "حاول العدو ضرب المحطة النووية خلال الليل"، مضيفا "تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: أوكرانيا حاولت ضرب المحطة النووية بمدينة كورسك وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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