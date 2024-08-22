بوتين: أوكرانيا حاولت ضرب المحطة النووية بمدينة كورسك وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الى أن "أوكرانيا حاولت ضرب المحطة النووية في مدينة كورسك، في وقت تشن قوات كييف هجوما واسعا على المنطقة منذ أكثر من أسبوعين".

وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء حكومته وحكام المناطق المحاذية لأوكرانيا نقله التلفزيون الروسي، "حاول العدو ضرب المحطة النووية خلال الليل"، مضيفا "تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية".