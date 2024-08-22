خارجية أميركا: بلينكن وأمير قطر أكدا أنه لا ينبغي لأي جهة في المنطقة أن تقوض جهود التوصل إلى اتفاق

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أن "وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن بحث الأربعاء مع أمير قطر تميم بن حمد الجهود الجارية للتفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار".
وكشفت الخارجية الأميركية أن "بلينكن شدد على أن اقتراح سد الفجوات يعالج فجوات بطريقة تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق"، مؤكدة أن "بلينكن وأمير قطر أكدا أنه لا ينبغي لأي جهة في المنطقة أن تقوض جهود التوصل إلى اتفاق".
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