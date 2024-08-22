حزب الله: قصفنا موقع المالكية بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم الخميس 22-8-‌‏2024 موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

وكشف الحزب في بيان اخر انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم الخميس 22-8-‌‏2024 موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".