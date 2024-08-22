هزة أرضية بقوة 6.1 درجة تضرب الشرق الأقصى الروسي

ابوظبي - سيف اليزيد - ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 6.1 درجة على مقياس ريختر لقياس الزلازل اليوم إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وذكر الفرع المحلي لخدمة فيزياء الأرض التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في بيان نقلته وكالة «تاس» للأنباء أن الهزة الأرضية كانت على عمق 39 كيلومتراً ومركزها على بعد 120 كيلومتراً من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي المركز الإداري للإقليم.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية في الوقت الذي شعر بها سكان مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي ووسكان اثنتين من المناطق الإدارية القريبة منها.