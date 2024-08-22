شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد ينظم احتفالية كبرى لإحياء ذكرى سعد والنحاس وسراج الدين غدا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حزب الوفد، غدا الجمعة، احتفالية كبري بضريح سعد زغلول في تمام الساعه السادسة مساءا، ويلقي خلالها الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد خطابًا سياسيًا هامًا، لإحياء لذكري زعماء الوفد سعد زغلول ومصطفي النحاس وفؤاد سراج الدين الذين رحلوا جميعا في شهر أغسطس.

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفالية قيادات الوفد من أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي وجموع الوفديين بالمحافظات المصرية، ويحرص حزب الوفد بشكل سنوي علي إقامة تلك الاحتفالية تخليدآ لذكري الزعماء الثلاثة .

وأصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، توجيهاته بإقامة احتفالية تليق بالزعماء الذين أثروا في الحياة السياسية المصرية بمواقفهم الوطنية ومسيرتهم التي أصبحت جزءًا هامًا من تاريخ مصر عبر أكثر من مائة عام .