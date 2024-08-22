شكرا لقرائتكم خبر عن 17 توصية لمبادرة "التنظيم الذاتى للإعلام" للمجلس الأعلى للإعلام.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الجلسة الثانية من مبادرة "التنظيم الذاتى للإعلام"، والتى ناقشت النشاط الإعلانى والبرامج الرياضية والبرامج الحوارية، ذلك بحضور الكاتب الصحفى صالح الصالحى، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدى، أمين عام المجلس، والخبير الإعلامى الدكتور ياسر عبد العزيز، وعدد من أعضاء المجلس والمتخصصين فى مجال الإعلام وأساتذة الجامعات وقيادات العمل الإعلامى فى مصر.

وقال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القيادات الإعلامية اتفقوا على توصيات أهمها ضرورة ضبط مدد الإعلانات مقابل المواد الدرامية والبرامج، وأن تحصل الإعلانات على تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل عرضها، كذلك ضرورة ضبط وقت البرامج الحوارية بما لا يزيد عن ساعة ونصف، والحد من الآراء الذاتية لمقدمى البرامج.

وأوصى الحضور بضرورة أن تفتح القنوات الرياضية مساحات لجميع الرياضات والأندية المختلفة وألا تكون كرة القدم وحدها هى الطاغية على وقت البرامج، وكذلك ضرورة تأهيل مقدمى البرامج الرياضية خاصة وأن عدد كبير منهم ليسوا بإعلاميين.

وجاءت التوصيات على النحو التالي:

- مساعدة وسائل الإعلام الخاصة على أداء مهمتها بما يساعد فى تعزيز رسالة الإعلام الوطني.

- ضرورة وجود ضوابط وجزاءات قانونية على استخدام الذكاء الاصطناعى بشكل يسيء للرموز.

- ضرورة تفعيل مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية والأكواد الإعلامية.

- قيام كل مؤسسة إعلامية بمحاسبة مقدمى البرامج فى حالة وقوع أى خطأ.

- تدريب وتأهيل العاملين بالبرامج الرياضية من مقدمين وإعداد من خلال دورات تدريبية بالتعاون مع كليات الإعلام.

- عدم تحويل مذيعى "التوك شو" البرامج لبث أفكارهم الخاصة.

- قيام القنوات بوضع "استايل بوك" لتنظيم أداء المذيعين وطريقة العرض وهوية القناة.

- العمل على وجود جمعيات حماية حق الجمهور فى المشاهدة النظيفة.

- العمل على وجود مسوح ودراسات تحليلية للمشهد الإعلامى واستقاء الآراء حول ما يقدم فى الإعلام وما يهم الجمهور.

- توفير الإمكانيات التكنولوجية ودمجها فى وسائل الإعلام.

- تشكيل لجان لإعداد ملفات ورصد دقيق حول مشاكل الإعلام.

- التعاون بين وسائل الإعلام والمصادر وأجهزة الدولة للحصول على المعلومات الصحيحة.

- سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.

- ضبط وقت برامج "التوك شو" بما لا يزيد عن ساعة ونصف شاملة الإعلانات.

- تقليل عدد المقبولين فى كليات الإعلام.

- وجود شراكة بين المؤسسات العامة وكليات ومعاهد الإعلام للتدريب الميدانى للعاملين فى المجال الإعلامي.

- ضرورة الاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والمحتويات الثقافية والقنوات المتخصصة والإقليمية.