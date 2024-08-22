بعد قرار الحكومة.. هل سيتم محاسبة المعلمين على الحصص الإضافية بنفس الزيادة المقررة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد فتحي:

قال أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن قرار مجلس الوزراء الذي صدر مساء اليوم، بالموافقة على رفع قيمة الحصة للمعلمين سواء للعاملين أو للمتعاقدين بالحصة، يمثل زيادة كبيرة عن العام الماضي.

وأضاف نائب وزير التعليم، أنه من المقرر تطبيق نفس الزيادة على الحصص الإضافية للمعلمين، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمعلمين المعينين بالفعل في مدارس وزارة التربية والتعليم أن أي معلم يقوم بتدريس حصة زائدة عن نصابه الأسبوعي سيتم حسابها بقيمة 50 جنيهًا للحصة الواحدة.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال معلم خبير نصابه 16 حصة أسبوعيا، لكنه يقوم بتدريس 24 حصة أسبوعيا، له كل أسبوع 8 حصص زائدة عن النصاب أو حوالي 35 حصة زائدة شهريا تساوي 1700 جنيه زيادة شهرية "قبل خصم الضرائب والاستقطاعات"، خاصة أن المدرس متواجد بالفعل في مدرسته دون انتقالات أو تحضير مواد دراسية مختلفة.

وتابع: أنه بالنسبة للمعلمين بالحصة فهذه زيادة تمثل حوالي 66٪؜ من قيمة التعاقد العام الماضي.