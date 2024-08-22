بالصور.. ضبط 1.5 طن صدور وأوراك دواجن مجهولة المصدر بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت حملة بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، اليوم الخميس، كميات كبيرة من صدور وأوراك الدواجن مجهولة المصدر، وذلك في إطار خطط المديرية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمطاعم والثلاجات بدائرة قسم ثان كفر الشيخ.

ويأتي ذلك وفقًا لتكليفات الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ.

وشُكلت الحملة برئاسة الدكتور أسامة محمود عوض، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، والدكتور وليد شاهين، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بالمديرية، والورداني محمد محمد، ومحمد فهمي عثمان، مفتشي الرقابة التموينية، وفقًا لتوجيهات الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر بالمديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط طن و700 كيلو من صدور وأوراك الدواجن مجهولة المصدر، لعدم وجود بيانات تثبت مصدرها لدى أحد الأشخاص بدائرة قسم ثان كفر الشيخ، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر رقم 4102 لسنة 2024 جنح قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.