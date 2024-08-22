"ظهرت 7 مرات".. حالة نادرة ومثيرة للشمس في الصين "فيديو وصور"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر وجود 7 شموس دفعة واحدة في الصين.

ووفقا لما نشرته صحيفة شنغهاي ديلي، فقد تم رصد حالة نادرة في سماء تشنغدو بمقاطعة سيشوان، جنوب غربي الصين، عندما ظهرت "7 شموس" في سماء المدينة.

وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن تكون هذه الظاهرة المثيرة للدهشة نتيجة لانكسار الضوء وتشتته.

وبحسب مصور الفيديو، وهو أحد سكان تشنغدو، فأن هذه الظاهرة استمرت لمدة دقيقة تقريبًا مما دفع العديد من المتفرجين إلى التقاط الحدث.

وعلق لزينغ يانغ، نائب رئيس جمعية سيتشوان لهواة علم الفلك على الظاهرة قائلا "هي وهم بصري شائع ناتج عن انكسار الضوء وانعكاسه عن الزجاج الطبقي"، موضحا أن كل طبقة إضافية من الزجاج تخلق صورة افتراضية أخرى.

وتابع نائب رئيس جمعية سيتشوان، أنه في بعض الأحيان حتى مع نفس لوح الزجاج، يمكن أن يختلف عدد الصور الافتراضية حسب زاوية الرؤية.