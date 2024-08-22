شرف الدين بحث مع القائم بالأعمال الروسي بالتطورات وتفعيل ملف عودة النازحين السوريين

التقى وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال ​عصام شرف الدين​، القائم بأعمال السّفارة الرّوسيّة في لبنان ماكسيم رومانوف، وتمّ خلال اللّقاء "التّباحث في المستجدّات السّياسيّة المحليّة والإقليميّة، لا سيّما التّطوّرات الميدانيّة في الجنوب واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والوضع بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا"، وفق بيان لمكتب شرف الدّين.

وقد أبدى رومانوف "استعداد روسيا لدعم دور وزارة المهجرين، لجهة تفعيل ملف العودة الطّوعيّة للنّازحين السّوريّين إلى بلادهم"، بحسب البيان.