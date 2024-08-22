افادت قناة "الجزيرة"، نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، "أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ينسحب من اجتماع الوزراء ويطالب بإقالة رئيس الشاباك بعد تحذيره من أوضاع الضفة".

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: بن غفير انسحب من اجتماع الوزراء وطالب بإقالة رئيس الشاباك بعد تحذيره من أوضاع الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.