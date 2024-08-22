القوات المسلحة اليمنية أعلنت استهداف سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر وخليج عدن

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنّ "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وخليج عدن".
وأوضحت في بيان، أنّ "العملية الأولى استهدفتْ سفينةَ ( SOUNION) النفطية التابعةَ لشركةٍ تتعاملُ مع العدوِّ الإسرائيليِّ، وانتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة، وقدْ أصيبتِ السفينةُ إصابةً دقيقةً ومباشرةً أثناءَ إبحارِها في البحرِ الأحمرِ، وهي معرضةٌ للغرقِ بفضلِ الله".
وأشارت القوات المسلحة إلى أنّ "العملية الأخرى استهدفت سفينةَ ( Sw North Wind I) تابعة كذلك لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي، وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وقد أصيبت بشكل مباشر ودقيق وذلك أثناء إبحارها في خليج عدن والبحر الأحمر".
ولفتت إلى أنّه "شارك في تنفيذ العمليتين العسكريتين كل من القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وذلك بعدد من الزوارقِ الحربية والصواريخِ الباليستيةِ والمجنحة والطائراتِ المسيرة"، مؤكّدةً "استمرارها في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي، واستهدافِ كافةِ السفن المرتبطة به أو التابعة لشركاتٍ تتعامل معه وذلكَ في منطقة العمليات العسكرية المعلن عنها في البياناتِ السابقة".
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