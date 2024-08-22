البنتاغون: إذا احتجنا للدفاع عن إسرائيل فإن تموضعنا الحالي جيد للقيام بذلك

اشار البنتاغون، الى أن "الكارثة البيئية التي سيتسبب بها تسرب النفط بالبحر الأحمر ستضر الحوثيين أنفسهم"، لافتة الى أنه "من المرجح أن يتسرب النفط من سفينة هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر، وهذا سيؤدي لكارثة بيئية". واضاف أن "لدى الحوثيين ترسانة ضخمة لكننا نجحنا في تقويض قدراتهم".
واكد انه "إذا احتجنا للدفاع عن إسرائيل فإن تموضعنا الحالي جيد للقيام بذلك"، معتبرا أن "حسابات إيران بشأن الرد على إسرائيل قد تأثرت بعد نقلنا قدرات عسكرية إلى المنطقة".
في سياق منفصل، ذكر البنتاغون، أن "أوكرانيا لم تبلغنا بمساحة المنطقة العازلة التي تنوي فرضها في كورسك".
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