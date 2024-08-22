الجيش الأردني احبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

أعلن الجيش الأردني "إحباط عملية تسلل وتهريب مواد مخدرة عبر الحدود مع سوريا مساء أمس الأربعاء".
واشار في بيان، الى أن "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت مساء الأربعاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".
وأضاف الجيش أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".
وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة، للمحافظة على أمن واستقرار المملكة".
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