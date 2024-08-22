الجيش الإسرائيلي زعم استهداف مستودع أسلحة ومبان عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "في وقت سابق من اليوم، استهدفت طائرات سلاح الجو مستودع أسلحة استخدمه "​حزب الله​" في منطقة الجبين في ​جنوب لبنان​. وقد تلت الغارة انفجارات ثانويّة، تشير إلى وجود كميّات كبيرة من الأسلحة داخل المستودع المستهدف".

وادّعى في تصريح، أنّ "الطّائرات والمروحيّات الحربيّة استهدفت أيضًا مبان عسكريّة للحزب في مناطق عيتا الشعب وميس الجبل بجنوب لبنان. إضافةً إلى ذلك، قصفت مدفعيّات الجيش مناطق شبعا، عيتا الشعب، ووادي حامول في جنوب لبنان".