اعلام تركي: السيسي سيزور أنقرة للمرة الأولى منذ توليه منصبه في 4 أيلول

نقل موقع "خبرتورك" عن مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور أنقرة للمرة الأولى منذ توليه منصبه رئيسا لمصر في عام 2014، في الـ4 من أيلول المقبل تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
واوضح ان "خلال الزيارة، سيترأس السيسي وأردوغان اجتماع "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى" بين تركيا ومصر في نسخته الجديدة، التي أُعلن عنها خلال زيارة الرئيس التركي للقاهرة في شباط الماضي".
واضاف، "سيبحث الرئيسان أيضا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى التطورات في قطاع غزة، بالإضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية الأخرى، منها الوضع في ليبيا والسودان والصومال وسوريا".
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