"كتائب القسام": تفجير عين نفق مفخخة بقوة صهيونية في منطقة "عبلة" شمال خانيونس

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بأنّ "مقاتلينا أكّدوا تفجير عين نفق فُخّخت مسبقًا بعبوة، في قوّة صهيونيّة في منطقة "عبلة" غرب مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

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