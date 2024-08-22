مقتل تسعة عناصر شرطة على الأقل في هجوم في باكستان

قتل تسعة عناصر من الشرطة الباكستانية على الأقل، وفق ما أعلنت مصادر رسمية، بعدما هاجمت عصابة إجرامية مركبات للشرطة بقاذفات صواريخ في وسط البلاد الخميس.

وذكر بيان صادر عن مكتب المفتش العام في البنجاب، "هاجم قطاع الطرق المركبات بقاذفات صواريخ بعد تعطل إحدى المركبات في القافلة".

وبحسب البيان "استشهد تسعة رجال شرطة على الأقل في الهجوم بينما أصيب العديد من رجال الشرطة".

كانت العصابات الإجرامية المنظمة نشطة في المناطق الحدودية النهرية في إقليمي السند والبنجاب لعقود من الزمن وغالبا ما تجني الأموال من خلال هجمات الخطف مقابل فدية.

وشنّ الجيش الباكستاني عملية واسعة ضد هذه العصابات في السند خلال التسعينات، الا أنها عاودت نشاطها بعدما فشلت الحكومات المتعاقبة في الحفاظ على الأمن والنظام في الإقليم.