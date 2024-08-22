شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال.. طائرتان من الاتحاد الأوروبي لمكافحة حرائق غابات ماديرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها سترسل طائرتين لمكافحة الحرائق لمساعدة البرتغال في مكافحة حرائق الغابات في جزيرة ماديرا.

وقال المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي ببروكسل اليوم الخميس، إن طائرتين من الاحتياطي الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي في طريقهما بالفعل من إسبانيا إلى ماديرا، ومن المتوقع أن تصلا في وقت لاحق من اليوم.

ويندرج هذا الدعم ضمن آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تتعامل مع مثل هذه الكوارث. صور الأقمار الاصطناعية وقال المتحدث إن البرتغال طلبت من المفوضية المساعدة بموجب الآلية أمس الأربعاء.

وأضاف أن المفوضية ستزود السلطات البرتغالية أيضًا بصور من الأقمار الاصطناعية من برنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي.

وتقع منطقة ماديرا البرتغالية المتمتعة بالحكم الذاتي في المحيط الأطلسي، على بعد نحو 1000 كيلومتر جنوب غرب البر الرئيسي للبرتغال، وعلى بعد نحو 500 كيلومتر غربي ساحل المغرب.