فنزويلا.. المحكمة العليا تصادق على فوز مادورو بالرئاسة

ابوظبي - سيف اليزيد - صادقت المحكمة العليا في فنزويلا، اليوم الخميس، على الفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو الماضي.

وقالت محكمة العدل العليا، في حكم تلته رئيستها كاريسليا رودريغيز، إنها "صدّقت، بشكل لا لبس فيه، مواد الانتخابات، وتصادق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو 2024 كما أصدرها المجلس الوطني الانتخابي حيث انتُخب المواطن نيكولاس مادورو موروس رئيساً لجمهورية فنزويلا البوليفارية للفترة الدستورية 2025-2031".

كان المجلس أعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات على حساب مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا.

ومادورو هو الذي قدّم التماساً للمحكمة العليا في مطلع أغسطس للبت في نتائج الانتخابات.

وسبق لرئيسة المحكمة العليا أن أكّدت أنّ قرارات هذه الهيئة القضائية لا تقبل الطعن.