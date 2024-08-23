وزير إيطالي: نحتاج المزيد من الطلاب الأفارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الخميس، إنه يريد حضور المزيد من الطلاب الأفارقة إلى إيطاليا.

ويحث حزب "إيطاليا إلى الأمام" اليميني الوسطي، الذي ينتمي إليه تاجاني الحكومة على النظر في منح الجنسية للقصر الأجانب الذين يكملون معظم تعليمهم في إيطاليا.

يلقى الاقتراح معارضة من حزبي الائتلاف اليمينيين، "إخوة إيطاليا" بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وحزب "الرابطة" بزعامة ماتيو سالفيني.

وقال تاجاني، في مؤتمر في ريميني على ساحل البحر الأدرياتيكي "أعتقد أنه ينبغي زيادة أعداد الطلاب الأفارقة الذين يدرسون في إيطاليا".

كان تاجاني يناقش مبادرة تنمية إيطالية للدول الأفريقية، والمعروفة باسم "خطة ماتي"، والتي تحمل اسم المؤسس الراحل لشركة الطاقة الإيطالية (إيني).

يدرس في إيطاليا عدد من الأجانب أقل بكثير من نظرائهم في الدول الكبرى الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

تُظهر بيانات المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا أن البلاد أصدرت حوالي 25000 تصريح للدراسة في عام 2022، مقارنة بنحو 105000 تصريح في فرنسا وحوالي 70000 تصريح في ألمانيا.