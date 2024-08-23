مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية ـ مروة شاهين:

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران في انقلاب سيارة ملاكي في ترعة على الطريق بين قريتي ميت السراج وبشبيش بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى بوقوع انقلاب سيارة ملاكي داخلها ثلاثة شباب.

انتقلت قوة من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأظهرت التحريات مصرع شاب يُدعى محمد هيثم، في العقد الثاني من العمر، وإصابة "أحمد محمد" و"مهند عزت" بجروح مختلفة. وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما اتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.