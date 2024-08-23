قرار مهم من التعليم العالي بشأن تنسيق حاملي الثانوية السعودية ودرسوا مسار العلوم والهندسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارًا بشأن نظام المسارات بالتعليم الثانوي السعودي، وذلك تعقيبًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن الطلاب الحاصلين علي الصف الثالث الثانوي فقط على النظام السعودي، وكيفية قبولهم في كليات القطاع الصحي وذلك في ضوء عدم دراستهم لمادة الأحياء المؤهلة للالتحاق بكليات القطاع الصحي.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن الطلاب الذين درسوا مسار علوم الحاسب والهندسة على سنتين أو ثلاث سنوات يتم قبولهم في القطاع الهندسي، والكليات النظرية، وأن الطلاب الذين درسوا مسار إدارة الأعمال يتم قبولهم في الكليات النظرية فقط.