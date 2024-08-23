جبروه على توقيع إيصالات أمانة.. القبض على خاطفي شاب في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ألقت الأجهزة الأمنية في القليوبية القبض على شخصين اختطفا شابًا لإجباره على توقيع إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح الأبيض في بنها، وذلك بسبب خلافات بينهم.

كانت البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من الرائد محمد أشرف، رئيس مباحث قسم أول بنها، يفيد بتلقي بلاغ من شاب عن تعرضه للاختطاف من قبل شخصين تحت تهديد السلاح الأبيض، واقتياده إلى أرض زراعية حيث أجبروه على توقيع إيصالات أمانة وصوروه أثناء التوقيع.

وبتوجيهات من الجهات الأمنية، تم تشكيل فريق بحث بقيادة النقيب زياد هاشم، والنقيب عبدالرحمن هنداوي، معاوني رئيس المباحث. وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين وضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة.

واعترف المتهمون بارتكابهم الجريمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.