عمرو أديب عن حادث تصادم الدائري: الحوادث عندنا نهائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على حادث تصادم مروع على الطريق الدائري أسفر عن تهشيم عشرات السيارات وإصابة 24 شخصًا.

قال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الخميس: "34عربية اتعجنوا تحس أنهم مضروبين بالصواريخ.. علبة تونة اتطبقت".

أضاف مقدم "الحكاية": مفيش في مصر حادث عادي، الحوادث عندنا نهائية، هل معندناش مهندسين طرق يدرسوا سبب الحوادث دي إيه؟".

وتسائل أديب: كيف وقعت هذه الحادثة بهذه البشاعة؟”، لافتا إلى أن هناك صورة متداولة عن الحادث غير حقيقة يبدو أنها صنعت بالذكاء الاصطناعي ولكن الواقع أكثر قصوة.