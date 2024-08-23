بالصور ـ الكنيسة الإثيوبية والإريترية تقيم قداسًا احتفاليًا في دير السيدة العذراء المُحرق

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أقامت الكنيسة الإثيوبية قداسًا احتفاليًا في كنيسة مارجرجس بدير السيدة العذراء المُحرق بجبل قسقام، احتفالًا بعيد السيدة العذراء مريم. كما أقامت الكنيسة الإريترية قداسًا مماثلًا في كنيسة العذراء بنفس الدير.

أوضح القمص فلكسينوس المحرقي أن الإثيوبيين يعتبرون دير السيدة العذراء المُحرق بجبل قسقام بمصر "أورشليم الثانية". وأشار إلى أن الملكة منتواب، إحدى ملكات الحبشة، حملت ترابًا من الدير وخلطته بمواد بناء كنيسة في إثيوبيا، وأطلقت عليها اسم "كنيسة قسقام" تبركًا بالمكان المقدس.

يعتبر المسيحيون الشرقيون دير السيدة العذراء المُحرق "القدس الثاني"، لأنه المحطة الوحيدة التي مكثت فيها العائلة المقدسة لفترة طويلة خلال هروبها إلى مصر، حيث قضت هناك نحو 6 أشهر أو 185 يومًا.

كما تتفق الكنيسة الإريترية والكنيسة الإثيوبية مع الكنيسة المصرية القبطية في العقيدة والإيمان الأرثوذكسي، وتعد جزءًا من العائلة الأرثوذكسية الشرقية.

واختتم أقباط مصر احتفالاتهم بصوم السيدة العذراء مريم يوم الخميس، بعيد السيدة العذراء، وبالإفطار بعد الصوم.