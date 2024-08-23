جثة و10 مصابين في حادث تصادم في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين، في تصادم سيارة "ميكروباص" مع أخرى نقل على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع انقلاب تصادم سيارة "ميكروباص" مع أخرى نقل ثقيل "تريلا"، على الطريق الصحراوي الغربي، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

انتقلت 6 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "فارس.ن.ح" 21 عامًا، ومقيم بمحافظة الجيزة، وإصابة عمرو خالد طه 26 عامًا، كسر بالساعد الأيمن وسحجات بالجسم، وإسلام شريف محمود 24 عامًا، جرح قطعي بالرأس 4 سم، ومحمود رشاد أحمد 33 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الله عيد حسن 23 عامًا، كسر بالذراع الأيمن والفقرات العنقية، ومحمود عبد الرحيم عبد العظيم 13 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، و حسين سيد إبراهيم 40 عامًا، كسر بالساق الأيمن، ومحمود فراج محمد 30 عامًا، كدمات بالجسم، وأحمد عبد الرحيم عبد العظيم محمود 12 عامًا، كدمات بالجسم، محمد خميس 12 سنة، سحجات وكدمات بالجسم، ومصطفى سالم كمال 35 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.