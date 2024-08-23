استمرار الأجواء الحارة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة غدآ على القاهرة الكبرى فى الظل 35 درجة.

كما توقعت الهيئة نشاط للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مع تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

واشارت إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط 1.5:1 متر والبحر الأحمر 2:1.5 متر.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:-