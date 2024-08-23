شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: الحوار الوطنى يعكس حالة غير مسبوقة لحياة سياسية أكثر تنوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن الحوار الوطنى يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعا، وحالة نشطة من الديمقراطية فى المجتمع المصرى، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء فى توقيت مهم، تسعى فيه القيادة السياسية الرشيدة لإقرار مفاهيم حقوق الإنسان كاملة وشاملة، وضمان تحقيق العدالة الناجزة، فالتعديلات التى طرأت على القانون الجديد التزام دستورى، واستئناف الجنايات على درجتين يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وهو من أكثر الضمانات المطلوبة للمواطن وفقا للدستور.

وأكد "العوضي" في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ثورة 30 يونيو ستظل من أهم الثورات الشعبية التي قادها الشعب المصري، موضحا أن هذه الثورة استطاع من خلالها أن يحافظ على وحدة وأمن واستقرار وطنهم من مخططات خارجية، كانت تستهدف بالأساس تقسيم مصر والتفريط فى أراضيها، فهى ثورة البداية نحو الجمهورية الجديدة، حيث شهدت فترة ما بعد الثورة تطهيرا لأرض مصر من الإرهابيين، إلى جانب خوض معركة التنمية والتعمير والبناء فى كل ربوع الوطن.

وأوضح أن ثورة 30 يونيو كانت حائط صد أمام مخططات تستهدف التفريط فى أرض مصر، حيث أجهضت تلك الثورة مخطط الجماعة الإرهابية فى منح أجزاء من الأراضى المصرية لأطراف أخرى، وبقيت أرض مصر متماسكة وحرة أبية مستعصية على أى خائن.