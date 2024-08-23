بوريل: بحثت مع وزير الخارجية الإيرانية بملفات منها الحاجة إلى التهدئة وضبط النفس

أشار الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجيّة والسّياسة الأمنيّة ​جوزيب بوريل​، في تصريح، إلى "أنّني تحدّثت إلى وزير الخارجيّة الإيرانيّة الجديد ​عباس عراقجي​، حول آفاق تجديد المشاركة في جميع الملفّات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الحاجة إلى التّهدئة وضبط النّفس، ووقف التّعاون العسكري مع الاتحاد الروسي، ومنع الانتشار النّووي"، مؤكّدًا أنّ "الحوار ضروري لنزع فتيل التوتّرات الإقليميّة".

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