الحكم بالسجن على 8 عسكريين في تايوان بتهمة التجسس لصالح الصين

أعلنت المحكمة العليا في ​تايوان​، الحكم على ثمانية عسكريّين بالسّجن لفترات تبلغ أقصاها 13 عامًا، لإدانتهم بتهمة التجسّس لصالح بكين.

وأكّدت المحكمة أنّ المتّهمين في القضيّة هم جنود أبدوا استعدادهم "لجمع معلومات استخباراتيّة للصّين، تسبّبت في تسريب أسرار مهمّة"، مشيرةً إلى أنّ "المال قد أغواهم". وذكرت أنّ من بين المتّهمين رجل يُدعى هسياو، كان مفتاح تجنيد العسكريّين للانضمام إلى "شبكة للصين" لجمع المعلومات وتسليمها.

وركّزت على أنّ "أفعالهم انتهكت واجباتهم الرّسميّة المتمثّلة في الولاء للبلاد والدّفاع عنها وعن والشّعب"، وتسبّبت "بتعريض الأمن القومي ورفاهيّة شعب تايوان للخطر بشكل خطير".

والشّهر الماضي، تمّ توجيه اتهامات إلى رقيب عمل في مركز تدريب تابع للقوّات البحريّة، بتصوير وتسريب معلومات دفاعيّة سرّيّة إلى بكين.