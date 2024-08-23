حسين والصفدي دعوَا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بإنهاء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الخارجية العراقيّة في بيان، أنّ "وزير الخارجيّة ​فؤاد حسين​ أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الأردني ​أيمن الصفدي​، تمّ خلاله بحث الجهود المبذولة لوقف العدوان الصّهيوني على ​غزة​، وجميع خروقات الكيان للقانون الدّولي وإجراءاته التّصعيديّة".

ودعا الوزيران، بحسب البيان، المجتمع الدولي ومؤسّساته إلى "تحمّل مسؤوليّاتهم، واتخاذ خطوات عمليّة ومواقف صارمة لإلزام الكيان الصّهيوني بإنهاء العدوان على غزة، والالتزام بالقانون الدّولي والإنساني"، محذّرَين من "التّبعات الخطيرة لاستمرار الكيان في إجراءاته غير الشّرعيّة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشّرقيّة، من بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي الفلسطينيّة والاعتداءات على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس المحتلّة؛ إضافةً إلى إرهاب المستوطنين".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "حسين والصّفدي بحثا بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصّةً في ظلّ التّطوّرات الإقليميّة، الّتي تتطلّب تنسيقًا بين البلدين لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. وأكّدا حرصهما على تعزيز العلاقات الثّنائيّة، خاصّةً في إطار آليّة التّعاون الثّلاثي مع مصر".