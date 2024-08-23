شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب قصف أوكراني.. اشتعال النيران في حاملة نفط روسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية اليوم الخميس بأن حريقًا نشب في عبارة محملة بصهاريج نفط في ميناء في منطقة كراسنودار جنوب روسيا نتيجة لقصف أوكراني.

وبحسب إدارة المنطقة، كان هناك 30 صهريج نفط على متن العبارة.

وألتقط سكان محليون مقاطع مصورة للهجوم، وتظهر المقاطع ألسنة لهب كبيرة وسحب ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد من العبارة في الميناء.

وهرعت خدمات الطوارئ إلى الموقع، وما زال هناك شخصان مفقودين.

وكتب فينيامين كوندراتييف حاكم منطقة كراسنودار عبر قناته على تطبيق تليجرام: "في هذه المرحلة، جرى إنقاذ 17 فردًا من الطاقم بالفعل، والبحث ما زال جاريًا عن المفقودين".