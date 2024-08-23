وقفة احتجاجية لجمعيات أهلية وسكان في برج حمود اعتراضًا على إعادة إنشاء خزانات للغاز بالمنطقة

نظّمت جمعيّات أهليّة ومدنيّة وأهالي وسكان ​برج حمود​، وقفةً احتجاجيّةً، اعتراضًا على إعادة إنشاء خزّانات للغاز في منطقة الدورة- الكارنتينا- برج حمود، حيث رفع المشاركون لافتات طالبت بإزالة هذه المخالفة، الّتي تشكّل خطرًا على المواطنين والمصانع.

وأكّد الخبير والنّاشط بلال علامة، أنّ "المخالفة اليوم تمثّل تجاوزًا لكلّ القوانيين والمواثيق الإنسانيّة"، مطالبًا الحكومة ووزير الصّناعة بـ"التّراجع عن القرار، وإزالة هذه المخالفة".

من جهته، شدّد النّاشط رمزي أبو خالد، على "رفض المجتمع المحلي لهذا المشروع"، محمّلًا المسؤوليةّ للجهات المختصّة "لمعالجة المشكلة".

أمّا النّاشط البيئي عصام سليم، فطالب القضاء ومجلس شورى الدولة بـ"إعطاء الإذن لإزالة هذه المخالفة قبل فوات الأوان".