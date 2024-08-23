منظمة الصحة: ساحل العاج أبلغت عن رصد حالات إصابة بالسلالة 2 من "جدري القردة"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ ساحل العاج أبلغت عن رصد حالات إصابة بالسّلالة 2 من "جدري القردة"، لأوّل مرّة منذ بدء تفشّي المرض في دول عدّة في عام 2022.
وكانت المنظّمة قد أوصت الإثنين الماضي، الدّول الّتي سجّلت إصابات بسلالة جديدة من "جدري القردة" ظهرت مؤخّرًا في إفريقيا، بإطلاق خطط تطعيم في المناطق الّتي تمّ فيها رصد المرض، ولكنّ المنظّمة طمأنت المخاوف بشأن انتشار هذا المرض، مؤكّدةً أنّ "جدري القردة" ليس "كوفيد الجديد".
يُذكر أنّ "الصّحة العالميّة" كانت قد أعلنت حالة الطّوارئ الصّحيّة العامّة في 2022، عندما تفشّى الوباء عبر السّلالة "2 بي" في جميع أنحاء العالم. وتمّ رفع أعلى مستوى من التّأهّب في أيّار 2023، لكنّ المنظّمة أوصت جميع الدّول بإعداد خطط مكافحة وطنيّة، أو الحفاظ على قدرات الوقاية والمراقبة.
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