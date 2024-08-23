إيقاف خط إمداد الطاقة عالي الجهد تلقائيًا بمحطة زابوروجي الأوكرانية للطاقة النووية

ياسر رشاد - القاهرة - تم إيقاف تشغيل خط إمداد الطاقة عالي الجهد 330 كيلو فولت، المعروف باسم Ferrosplavnaya-1، الذي يغذي محطة زابوروجي الأوكرانية للطاقة النووية (ZNPP) تلقائيًا، حسبما ذكرت قناة تليجرام Telegram الرسمية لمحطة الطاقة النووية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت محطة زابوروجي للطاقة النووية في بيانها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي تليجرام:"تعتمد محطة الطاقة النووية على خط إمداد الطاقة "دنيبروفسكايا" 750 كيلو فولت لتلبية احتياجاتها الخاصة، و الحادث لم يتجاوز الحدود والمتطلبات الأمنية".

وذكرت محطة الطاقة النووية أن "مستويات الإشعاع في محطة الطاقة والمناطق المجاورة ظلت دون تغيير، والمعايير متوافقة مع التشغيل الطبيعي للمفاعلات ولا تتجاوز مستويات الإشعاع الخلفية الطبيعية".

فيما تقع محطة الطاقة النووية في منطقة زابوروجي إينيرجودار، وتضم ست وحدات طاقة بقدرة إجمالية تبلغ 6 جيجاوات، وهي أكبر منشأة لتوليد الطاقة النووية في أوروبا، ومنذ سبتمبر 2022، أصبحت جميع مفاعلات محطة الطاقة النووية في وضع الإغلاق البارد.