ياسر رشاد - القاهرة - قال فيتالي جانتشيف، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية لمنطقة خاركوف، إنه من غير المرجح أن ينخرط الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في محادثات سلام مع روسيا، لأن أمناءه الغربيين لن يسمحوا له بذلك على الإطلاق.

وقال جانتشيف في تصريحه لوكالة الأنباء الروسية "تاس":"أعتقد أنه لن يتفاوض، أولاً وقبل كل شيء، هم غير مهتمين بوقف إطلاق النار، وتصريحاتهم الصاخبة حول الاستعداد لمحادثات السلام ليست أكثر من خطاب سياسي، ولكنهم سيواصلون طرح مطالب لن تقبلها الحكومة الروسية والمجتمع الروسي على الإطلاق".

رئيس منطقة خاركوف:الغرب لا يريد إلا هزيمة روسيا فقط

وأضاف رئيس الإدارة المدنية والعسكرية لمنطقة خاركوف:"إن هزيمة روسيا فقط هي المقبولة بالنسبة لهم، لذلك، لن يوافقوا على التفاوض بشروطنا، أنا متأكد من ذلك بنسبة 100٪، علاوة على ذلك، زيلينسكي ليس هو الذي يقرر في هذا الأمر، ولن يُسمح لهم ببساطة بالتفاوض، ويبدو أن أمناءهم الغربيين بحاجة إلى صراع طويل الأمد".