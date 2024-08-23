انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس، في فلسطين، طقسًا حار نسبيًا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل.



ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم حار، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



أما في ساعات المساء والليل، متوقع أن تسود أجواء لطيفة في المناطق الجبلية ودافئة نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت دائرة الأرصاد الفلسطينية أن يسود غدا السبت، طقس حارا نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



ارتفاع درجات الحرارة يوم الأحد

بينما يكون طقس الأحد، حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .