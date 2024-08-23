اليوم.. حزب الوفد ينظم احتفالية لإحياء ذكرى زعمائه -(تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

يعقد حزب الوفد، اليوم الجمعة، احتفالية كبرى بضريح سعد زغلول في تمام الساعة السادسة مساءا، ويلقي خلالها الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد خطابًا سياسيًا هامًا، لإحياء ذكرى زعماء الوفد سعد زغلول ومصطفي النحاس وفؤاد سراج الدين الذين رحلوا جميعا في شهر أغسطس.

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفالية قيادات الوفد من أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي و جموع الوفديين بالمحافظات المصرية، ويحرص حزب الوفد بشكل سنوي علي إقامة تلك الاحتفالية تخليدا لذكرى الزعماء الثلاثة.

وكان الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، قد أصدر توجيهاته بإقامة احتفالية تليق بالزعماء الذين أثروا في الحياة السياسية المصرية بمواقفهم الوطنية ومسيرتهم التي أصبحت جزءًا هامًا من تاريخ مصر عبر أكثر من مائة عام.

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