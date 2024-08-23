أفادت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل مواطن إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات، بينما أُصيب طفل برصاص القوّات الإسرائيليّة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة".
وفي السّياق، أشار الدّفاع المدني الفلسطيني إلى وقوع إصابات عدّة، بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمنطقة الشيماء في بيت لاهيا. وذكرت "وفا" أنّ "شمال دوار بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع شهد قصفًا مدفعيًّا أوقع العديد من الإصابات".
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين ألأوّل 2023، إلى 40265 قتيلًا و93144 مصابًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل فلسطيني وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.