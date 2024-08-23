مقتل فلسطيني وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة

أفادت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل مواطن إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات، بينما أُصيب طفل برصاص القوّات الإسرائيليّة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة".

وفي السّياق، أشار الدّفاع المدني الفلسطيني إلى وقوع إصابات عدّة، بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمنطقة الشيماء في بيت لاهيا. وذكرت "وفا" أنّ "شمال دوار بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع شهد قصفًا مدفعيًّا أوقع العديد من الإصابات".

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين ألأوّل 2023، إلى 40265 قتيلًا و93144 مصابًا.