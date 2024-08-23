الجيش الإسرائيلي زعم استهدف خلية كانت تستعد لإطلاق صواريخ من طير حرفا

زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان انه استهدف خلية كانت تستعد لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من منطقة طير حرفا بجنوب لبنان.
وكشف الجيش الإسرائيلي انه "رصدنا إطلاق 5 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه ميرون واعترضنا بعضها".
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