افادت وكالة الأنباء "وفا"، عن أن "الجيش الإسرائيلي أفرج عن أكثر من 40 أسيرا فلسطينيا من عدة سجون ممن أنهوا محكومياتهم، وبينهم من المعتقلين إداريا".

واشار نادي الأسير الفلسطيني، الى أن "جزءا ممن أفرج عنهم، ليلة الخميس يعانون من أمراض جلدية وتحديدا ممن أفرج عنهم من سجن (النقب) حيث يشكل (النقب) أبرز السجون التي كانت شاهدة على جرائم التعذيب، وهذا ما عكسته العشرات من الشهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة".

وقد أظهرت صورهم الأولى عقب الإفراج عنهم هيئاتهم التي اختلفت جراء ما تعرضوا له من تعذيب مارسه الجيش الإسرائيلي بحقهم، وقد نقل عددا منهم إلى المستشفيات عقب الإفراج عنهم.

ومقابل هذه الإفراجات فإن الجيش الإسرائيلي يواصل حملات الاعتقال بشكل يومي، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال بعد السابع من تشرين الاول الماضي أكثر من عشرة آلاف و200 معتقل من الضفة الغربية، وآلاف المواطنين من غزة، وفق "نادي الأسير".