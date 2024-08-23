شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: توجيهات الرئيس حول الحبس الاحتياطى نقلة نوعية بمنظومة العدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، تعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان في إطار رؤية متكاملة لدعم الدولة المصرية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني، الذي جاء استجابة لدعوة الرئيس السيسي، يمثل محطة هامة في مسيرة الإصلاح السياسي والمجتمعي، فقد أتاح الحوار مساحة واسعة لمختلف القوى والتيارات السياسية والنقابية والأكاديمية للتعبير عن آرائها ومناقشة التحديات التي تواجه الوطن، بما يعزز من تماسك الجبهة الداخلية ويدعم مسار الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن التوصيات المتعلقة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعكس توافقاً مجتمعياً حول ضرورة الموازنة بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق المواطنين.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس للحكومة بسرعة تفعيل هذه التوصيات بمثابة خطوة عملية نحو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الحوار، بما يحقق نقلة نوعية في تحسين أوضاع المحتجزين والارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية.

ولفتت النائبة منال نصر، إلى أن الحوار الوطني يعد مثالاً حيًا على أهمية التفاعل الإيجابي بين الدولة والمجتمع بمختلف أطيافه، مشيرة إلى أن تفعيل التوصيات سيعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤكد على جديتها في الاستماع لمطالب الشعب والعمل على تنفيذها.

واختتمت النائبة منال نصر تصريحاتها بالإشادة بالدور الرائد للرئيس السيسي في دعم مسيرة الإصلاح السياسي، مطالبة الحكومة إلى تكثيف جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس بأسرع وقت ممكن، تحقيقاً لطموحات الشعب المصري في مستقبل أفضل.