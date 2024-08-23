الخارجية الفيليبنية دعت بحارتها إلى تفادي البحر الأحمر

حضت الفيليبين "بحارتها على تفادي البحر الأحمر على خلفية الهجمات بصواريخ ومسيرات التي يشنها الحوثيون في اليمن وتستهدف سفنا في الممر المائي الحيوي". واشار وزارة الخارجية الى إن "على المواطنين الفيليبييين تفادي المنطقة برمتها ما لم يكن ذلك ضروريا جدا لمورد رزقهم" مشيرة إلى "تفاقم النزاع في البحر الأحمر ما يمثل خطرا واضحا وقائما على جميع البحارة الفيليبينيين العاملين في المنطقة".

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