عبد العاطي التقى كيشيدا: موقفنا راسخ برفض سياسات التصعيد والاغتيالات والانتهاكات الإسرائيلية

ذكر المتحدّث الرّسمي باسم وزارة الخارجيّة المصريّة أحمد أبو زيد، إلى أنّ "وزير الخارجيّة ​بدر عبد العاطي​ التقى رئيس الوزراء الياباني ​فوميو كيشيدا​، خلال الزّيارة الّتي يقوم بها حاليًّا إلى اليابان، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدّولي للتّنمية في إفريقيا (التيكاد)، ونقل إليه تحيّات الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتقديره للدّور الّذي اضطلع به كيشيدا لترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى الشّراكة الاستراتيجيّة. كما سلّمه عبد العاطي رسالةً موجّهةً من السّيسي، تتعلّق بسبل تعزيز العلاقات الثّنائيّة ومتابعة مجالات التّعاون القائمة، والعمل على تطّلعات الشّعبين المصرى والياباني الصّديقين".

وثمّن عبد العاطي "العلاقات الثّنائيّة المُتميّزة بين مصر واليابان"، معربًا عن تقدير مصر "للزّيارة النّاجحة الّتي قام بها رئيس وزراء اليابان في نيسان عام 2023، والّتي تمّ خلالها ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى "الشّراكة الاستراتيجيّة". وأشاد بـ"الدّعم الياباني المُستمر للمشاريع التّنمويّة الهامّة في مصر، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، والشّراكة بين البلدين في مجال التّعليم".

وأكّد "حرص مصر على توسيع مجالات التّعاون، من خلال إضافة مجالات جديدة، كالذّكاء الاصطناعي، الحوكمة، والتّعاون بين المؤسّسات ومراكز البحث لتبادل ونقل الخبرات، فضلًا عن تعزيز السّياحة اليابانيّة الوافدة إلي مصر". وشدّد على "حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات الاقتصاديّة والتّجاريّة، تماشيًا مع ترفيع العلاقات السّياسيّة"، مبيّنًا "أهميّة تعزيز تدفّق الاستثمارات اليابانيّة إلى السّوق المصري، ونجاح مصر في جذب العديد من الاستثمارات بالرّغم من التحدّيات الاقتصاديّة الإقليميّة والعالميّة، والأوضاع المتأزّمة في محيطها الإقليمي".

وأوضح أبو زيد، أنّ "رئيس الوزراء الياباني حرص خلال اللّقاء، على الاستماع إلى تقييم عبد العاطي لأهمّ القضايا الإقليميّة محلّ الاهتمام المشترك، وفي مقدّمتها الحرب الجارية في غزة، حيث استعرض وزير الخارجيّة الجهود المصريّة على مختلف المسارات، لاستئناف المفاوضات الخاصّة بالتّوصّل لاتفاق وقف إطلاق النّار ونفاذ المساعدات الإنسانيّة للشّعب الفلسطيني الشّقيق، مشدّدًا على موقف مصر الرّاسخ برفض سياسات التّصعيد والاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الّتي تنتهجها إسرائيل".

وأفاد بأنّ "من جانبه، أشار كيشيدا إلى أنّ بلاده تتابع بقلق عميق تطوّرات الأوضاع في المنطقة، وترى أنّ استمرار التّصعيد لن يصبّ في مصلحة أحد، معربًا عن تأييد بلادة للجهود المصريّة الرّاميّة لخفض التّصعيد، ولافتًا إلى أنّ بلاده تعمل بالتّوازي على استمرار إيصال المساعدات لغزة".